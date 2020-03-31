«Красивая, как бесплатная сумка»: Божена Рынска показала новорожденную дочь от покойного олигарха

31 Март 2020 2020-03-31T10:03:07+03:00

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Светская львица Божена Рынска показала и рассказала о своей первой встрече с новорожденной дочкой Женечкой, которую для нее выносила суррогатная мать. Причем биологическим отцом ребенка стал покойный медиаменеджер, олигарх и долларовый миллионер Игорь Малашенко. Для оплодотворения была взята его сперма. А родившаяся дочка стала весомым доводом для борьбы за его наследство.

- Принесли кулек. Из него торчит огромный нос. Смотрит на меня раскосыми глазами, - приводит первые впечатления матери от встречи с дочкой kp.ru.

Девочка, которая родилась в начале марта уже подросла и «стала копией Игоря». Новоявленная мать отмечает, что нынешние дети уже рождаются осмысленными. Это раньше приносили «грушу из компота». А сейчас - готовых человечков.

А еще Божена Рынска написала обращение к покойному мужу: «Дорогой Игорь, вот и все. Не в том смысле, что конец, а в том, что все только начинается. Надеюсь ты видишь, как я счастлива. У нас есть дочь! Она такая же красивая, как бесплатная сумка, только сопит…».

К слову, наследство, за которое идет спор, составляет 3,2 миллиона долларов. И ребенок – весомый довод в этой борьбе.

ИСТОЧНИК KP.RU