2020-03-31T10:31:52+03:00
Общество

Петербуржцам рассказали правила дезинфекции дома во время самоизоляции из-за коронавируса

Роспотребнадзор дал рекомендации для безопасности горожан на карантине
Лилия КОЗЛОВА
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Роспотребнадзор дал советы, как провести дезинфекцию домаРоспотребнадзор дал советы, как провести дезинфекцию домаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Санкт-Петербурге со вторника, 31 марта, вступило в силу постановление о всеобщей самоизоляции до 14 апреля. Большинство горожан находятся дома. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как провести дезинфекцию у себя дома.

- Для безопасного пребывания дома во время самоизоляции необходима проводить влажную уборку не менее двух раз используя обычные моющие средства, - пояснили в ведомстве.

Особое внимание надо уделить туалету, ванной и кухне. Во время уборки надо соблюдать последовательность: жилая комната, кухня, ванная, туалет. Тряпки по завершению надо тщательно промыть с моющим средством. По возможности использовать одноразовые.

В поверхностям, которым прикасаются чаще всего: дверные ручки, краны, выключатели столы, протирать в конце дня дезинфицирующим средством. Также важно обработать дезинфекционным средством, кожным антисептиком поверхности пакетов или другой упаковки и постоянно проветривать все помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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