Труп нашли у поликлиники во Всеволожском районе
Неприятную находку сделал житель Санкт-Петербурга. Около семи часов утра в понедельник, 30 марта, 41-летний мужчина, работающий заведующим травматологического отделения больницы, увидел возле поликлиники в поселке Токсово, во Всеволожском районе Ленинградской области, труп.
- Через службу 112 поступило сообщение о трупе. Оперативники выехали на место для проверки. Так, рядом с домом 18 по улице Буланова лежало тело мужчины, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Тело мужчины лежало напротив поликлинике, в канаве около водопроводных труб. Труп располагался на спине, левая рука была вытянута вдоль тела, а правая согнула в локте.
На вид умершему мужчине было 50-60 лет, у него короткие волосы с проседью, а на лице щетина.
Личность трупа пока что не установлена. На данный момент сотрудники полиции проводят проверку для того, чтобы выяснить причины смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU