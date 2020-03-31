2020-03-31T10:49:14+03:00
Происшествия

Труп нашли у поликлиники во Всеволожском районе

Врач обнаружил тело седого мужчине в канаве у водопроводных труп
Лилия КОЗЛОВА
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Труп седого мужчины нашли в канаве у поликлиники в ЛенобластиТруп седого мужчины нашли в канаве у поликлиники в ЛенобластиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Неприятную находку сделал житель Санкт-Петербурга. Около семи часов утра в понедельник, 30 марта, 41-летний мужчина, работающий заведующим травматологического отделения больницы, увидел возле поликлиники в поселке Токсово, во Всеволожском районе Ленинградской области, труп.

- Через службу 112 поступило сообщение о трупе. Оперативники выехали на место для проверки. Так, рядом с домом 18 по улице Буланова лежало тело мужчины, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Тело мужчины лежало напротив поликлинике, в канаве около водопроводных труб. Труп располагался на спине, левая рука была вытянута вдоль тела, а правая согнула в локте.

На вид умершему мужчине было 50-60 лет, у него короткие волосы с проседью, а на лице щетина.

Личность трупа пока что не установлена. На данный момент сотрудники полиции проводят проверку для того, чтобы выяснить причины смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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