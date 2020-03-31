Более 100 нарушителей карантина из-за коронавируса нашли в Санкт-Петербурге
Сотрудники полиции и Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге в понедельник, 30 марта, подвели итоги рейда по магазинам, салонам красоты, ресторанам и другим местам, которые обязаны были прекратить работу на время карантина из-за коронавируса. Однако далеко не все восприняли запреты и ограничения всерьез и продолжили рабочую деятельность.
- Районные подвели итоги проверок объектов потребительского рынка. В минувшие выходные с участием полиции и сотрудников Роспотребнадзора в городе проверили 4546 объектов, - сообщили в Смольном.
Оказалось, что 111 заведений нарушили введенные запреты и ограничения. Это непродовольственных товаров первой необходимости, заведения общественного питания, салоны красоты, рюмочные, ломбарды и компьютерные клубы.
В основном нарушители закрывались после разъяснительной работы. Те, что отказался это делать, получили уведомления о необходимости прекратить незаконную деятельность. Сотрудники Роспотребнадзора составили протоколы об административном правонарушении.
ИСТОЧНИК KP.RU
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