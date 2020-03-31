Более 100 нарушителей карантина из-за коронавируса нашли в Санкт-Петербурге

31 Март 2020 2020-03-31T11:03:34+03:00

Полиция и Роспотребнадзор проверили более 4,5 тысяч ресторанов, магазинов и салонов красоты

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Сотрудники полиции и Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге в понедельник, 30 марта, подвели итоги рейда по магазинам, салонам красоты, ресторанам и другим местам, которые обязаны были прекратить работу на время карантина из-за коронавируса. Однако далеко не все восприняли запреты и ограничения всерьез и продолжили рабочую деятельность.

- Районные подвели итоги проверок объектов потребительского рынка. В минувшие выходные с участием полиции и сотрудников Роспотребнадзора в городе проверили 4546 объектов, - сообщили в Смольном.

Оказалось, что 111 заведений нарушили введенные запреты и ограничения. Это непродовольственных товаров первой необходимости, заведения общественного питания, салоны красоты, рюмочные, ломбарды и компьютерные клубы.

В основном нарушители закрывались после разъяснительной работы. Те, что отказался это делать, получили уведомления о необходимости прекратить незаконную деятельность. Сотрудники Роспотребнадзора составили протоколы об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU