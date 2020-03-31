2020-03-31T11:03:34+03:00
Общество

Более 100 нарушителей карантина из-за коронавируса нашли в Санкт-Петербурге

Полиция и Роспотребнадзор проверили более 4,5 тысяч ресторанов, магазинов и салонов красоты
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Петербурге нашли 111 организаций – нарушителей карантинаВ Петербурге нашли 111 организаций – нарушителей карантинаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции и Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге в понедельник, 30 марта, подвели итоги рейда по магазинам, салонам красоты, ресторанам и другим местам, которые обязаны были прекратить работу на время карантина из-за коронавируса. Однако далеко не все восприняли запреты и ограничения всерьез и продолжили рабочую деятельность.

- Районные подвели итоги проверок объектов потребительского рынка. В минувшие выходные с участием полиции и сотрудников Роспотребнадзора в городе проверили 4546 объектов, - сообщили в Смольном.

Оказалось, что 111 заведений нарушили введенные запреты и ограничения. Это непродовольственных товаров первой необходимости, заведения общественного питания, салоны красоты, рюмочные, ломбарды и компьютерные клубы.

В основном нарушители закрывались после разъяснительной работы. Те, что отказался это делать, получили уведомления о необходимости прекратить незаконную деятельность. Сотрудники Роспотребнадзора составили протоколы об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Карелии заключенные начали шить маски для защиты от коронавируса
Санкт-Петербург стал лидером по самоизоляции из-за коронавируса
Во время карантина в Ленобласти усилили ремонт дорог и очистку обочин
«Это были учения»: Администрация Кронштадта уверяет, что въезд в город никто не закрывал
Врачи показали, как выглядят легкие зараженного коронавирусом
При пожаре в Красносельском районе погиб человек
Призывников Санкт-Петербурга могут начать проверять на коронавирус перед отправкой в армию
Два человека выздоровели от коронавируса в Санкт-Петербурге
Более 300 человек находятся на лечении в инфекционной больнице имени Боткина
Въезд в Волхов ограничили блокпостами из-за карантина по коронавирусу
Эксперты рассказали, помогут ли от коронавируса прививки от гриппа и туберкулеза
Количество зараженных коронавирусом в Ленинградской области на 31 марта 2020 года увеличилось на 3 человека
Сотрудниц банка поймали на мошенничестве с кредитами в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга привел последние данные по коронавирусу на 31 марта 2020 года
Дачник нашел три ящика с боеприпасами на своем участке в Ленобласти
Потребление интернета выросло в 3,5 раза в Ленинградской области
Что происходит в Мурино в режиме самоизоляции
Пособие по безработице во время режима самоизоляции в Санкт-Петербурге: сколько составит, когда выплатят
Депутат Оксана Дмитриева: «В Санкт-Петербурге нужен немедленный, жесткий карантин»
Более 100 нарушителей карантина из-за коронавируса нашли в Санкт-Петербурге
Труп нашли у поликлиники во Всеволожском районе
Петербуржцам посоветовали переходить границу с Финляндией пешком
Петербуржцам рассказали правила дезинфекции дома во время самоизоляции из-за коронавируса
«Красивая, как бесплатная сумка»: Божена Рынска показала новорожденную дочь от покойного олигарха
10 тысяч человек ушло на самокарантин в Карелии из-за коронавируса
Рэпер Джиган и Оксана Самойлова не продают «особняк мечты», купленный за 199 миллионов
Из деревни Примерное угнали экскаватор за семь миллионов рублей
Бывшая жена Ивана Краско осталась без денег и хочет обратно к нему