2020-03-31T11:48:08+03:00
Общество

Пособие по безработице во время режима самоизоляции в Санкт-Петербурге: сколько составит, когда выплатят

Во время режима самоизоляции в Санкт-Петербурге будет выплачиваться пособие по безработице
Степан СТЕПАНОВЛилия КОЗЛОВА
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В Санкт-Петербурге увеличилось пособие по безработицеВ Санкт-Петербурге увеличилось пособие по безработицеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге во время режима самоизоляции из-за коронавируса выросло пособие по безработице. Во вторник, 31 марта, Смольный пояснил, что максимальная величина выплат теперь составляет 12 130 рублей. При этом минимальный размер пособия остался неизменным – 1500 рублей.

- Постановлением правительства России от 27 марта 2020 года установлена максимальная величина пособия по безработице в размере 12 130 рублей. Минимальный размер пособия по безработице составляет 1500 рублей, - говорится в документе.

Ранее пособие по безработице в Санкт-Петербурге составляло 11 280 рублей.

Расчет выплат делается исходя из среднего заработка за последние три месяца по последнему месту работы. Пособие гражданам, впервые ищущим работу, уволенным за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, и состоявшим в этот период в трудовых отношениях менее 26 недель, а также гражданам, направленным органами службы занятости на обучение и отчисленным за виновные действия, устанавливается в размере минимальной величины пособия по безработице - 1500 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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