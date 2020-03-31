2020-03-31T12:04:06+03:00
Общество

Губернатор Санкт-Петербурга привел последние данные по коронавирусу на 31 марта 2020 года

За время пандемии в городе заболели коронавирусом 50 человек, двое из них умерли
Петр КИБЕР
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Александр Беглов на заседании правительства Петербурга озвучил последние данные по коронавирусу.Александр Беглов на заседании правительства Петербурга озвучил последние данные по коронавирусу.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов привел последние данные по коронавирусу на 31 марта 2020 года. Эту информацию глава города озвучил на заседании правительства Северной столицы, которое проходит во вторник в Смольном.

- С 1 марта обследовано 37 506 человек, пока подтверждено 50 человек заболевших, двое человек скончались, - заявил губернатор.

При этом с 10 марта границы Санкт-Петербурга пересекли 159 тысяч транспортных средств, в том числе с возвращавшимися из поездок горожанами. Среди них есть и те, кто заболел коронавирусом или лежит в Боткинской больнице с подозрением на вирус. Только за 30 марта в город въехало 744 человека. Всех их проверяют.

Также Александр Беглов отметил, что более жесткий режим самоизоляции в Петербурге введен неспроста. Он напомнил, что защита города от коронавируса – дело каждого из его жителей, а также исполнительной и законодательной власти.

В Петербурге создан запас сил и средств: это клиники и медоборудование, средства защиты для врачей, а также оснащение предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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