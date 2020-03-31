Сотрудниц банка поймали на мошенничестве с кредитами в Петербурге

31 Март 2020 2020-03-31T12:09:59+03:00

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В Петербурге полиция задержала двух сотрудниц банка, которые подозреваются в мошенничестве в сфере кредитования. Как стало известно во вторник, 31 марта, девушки незаконно получили деньги на покупку бытовой техники в сетевом магазине. При этом договор они оформляли на ничего не подозревающих клиентов банка.

- По версии полиции, в октябре прошлого года указанные гражданки, являясь работниками одного из банков, незаконно воспользовались персональными данными четырех клиентов и оформили кредитные договоры в двух других банках в крупном сетевом магазине бытовой техники и электроники на улице Коллонтай, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Так девушки смогли оформить кредит на сумму более 360 тысяч рублей на покупку товара. В этот же день они его получили в другом магазине этой же сети на Пулковском шоссе.

В результате расследования подозреваемые были задержаны 24 марта в городе Колпино у дома 18 по улице Коммуны. Подозреваемым 24 и 29 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU