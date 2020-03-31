31 Март 2020 2020-03-31T12:25:05+03:00

Всего количество зараженных коронавирусом в Ленинградской области на 31 марта 2020 года начитывает 11 человек

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В России обновилась информация о случая заболевания новой инфекцией. Количество зараженных коронавирусом в Ленинградской области на 31 марта 2020 года увеличилось на 3 человека. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 11 случаев заражения.

- Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о трех новых случаях заболевания коронавирусом. Жители, возвратившиеся из-за рубежа, находились под наблюдением на самоизоляции, госпитализированы в связи с проявлениями ОРВИ. Тесты показали положительный результат, - сообщили в администрации региона.

Зараженных коронавирусом госпитализировали из города Мурино и деревни Новая проба во Всеволожском районе, а также деревни Перово в Выборгском районе региона.

О состоянии новых выявленных зараженных на данный момент ничего не известно.

Также в Санкт-Петербурге количество зараженных коронавирусом увеличилось на 48 человек. Всего теперь по Северной столице и Ленобласти насчитывается 112 случаев заражения. Шестеро из них выздоровели, еще трое скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU