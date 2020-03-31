2020-03-31T13:14:01+03:00
Общество

Более 300 человек находятся на лечении в инфекционной больнице имени Боткина

33 пациента госпитализированы за сутки в медучреждение Санкт-Петербурга
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Более 3 тысяч петербуржцев обследовали на коронавирус за суткиБолее 3 тысяч петербуржцев обследовали на коронавирус за суткиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге на 31 марта 2020 года зафиксировано 48 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в больнице имени Боткина находятся 356 пациентов. Из них 91 петербуржцев и 13 жителей Ленобласти заражены новой болезнью. Остальные находятся под наблюдением, либо лечатся от ОРВИ.

- На лечении в инфекционной больнице имени Боткина находятся 346 пациентов, из них 326 из Петербурга и 20 из Ленинградской области, - сообщили в комитете здравоохранения.

Всего с начала эпидемии в Северной столице подтверждено 98 случаев заболевания, еще 14 в Ленинградской области. Шесть из них выздоровели. Еще трое скончались.

За прошедшие сутки на коронавирус обследованы 3 241 человека. Также на стационарное лечение в больницу с признаками ОРВИ поступило 33 пациента, выписано 45 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Карелии заключенные начали шить маски для защиты от коронавируса
Санкт-Петербург стал лидером по самоизоляции из-за коронавируса
Во время карантина в Ленобласти усилили ремонт дорог и очистку обочин
«Это были учения»: Администрация Кронштадта уверяет, что въезд в город никто не закрывал
Врачи показали, как выглядят легкие зараженного коронавирусом
При пожаре в Красносельском районе погиб человек
Призывников Санкт-Петербурга могут начать проверять на коронавирус перед отправкой в армию
Два человека выздоровели от коронавируса в Санкт-Петербурге
Более 300 человек находятся на лечении в инфекционной больнице имени Боткина
Въезд в Волхов ограничили блокпостами из-за карантина по коронавирусу
Эксперты рассказали, помогут ли от коронавируса прививки от гриппа и туберкулеза
Количество зараженных коронавирусом в Ленинградской области на 31 марта 2020 года увеличилось на 3 человека
Сотрудниц банка поймали на мошенничестве с кредитами в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга привел последние данные по коронавирусу на 31 марта 2020 года
Дачник нашел три ящика с боеприпасами на своем участке в Ленобласти
Потребление интернета выросло в 3,5 раза в Ленинградской области
Что происходит в Мурино в режиме самоизоляции
Пособие по безработице во время режима самоизоляции в Санкт-Петербурге: сколько составит, когда выплатят
Депутат Оксана Дмитриева: «В Санкт-Петербурге нужен немедленный, жесткий карантин»
Более 100 нарушителей карантина из-за коронавируса нашли в Санкт-Петербурге
Труп нашли у поликлиники во Всеволожском районе
Петербуржцам посоветовали переходить границу с Финляндией пешком
Петербуржцам рассказали правила дезинфекции дома во время самоизоляции из-за коронавируса
«Красивая, как бесплатная сумка»: Божена Рынска показала новорожденную дочь от покойного олигарха
10 тысяч человек ушло на самокарантин в Карелии из-за коронавируса
Рэпер Джиган и Оксана Самойлова не продают «особняк мечты», купленный за 199 миллионов
Из деревни Примерное угнали экскаватор за семь миллионов рублей
Бывшая жена Ивана Краско осталась без денег и хочет обратно к нему