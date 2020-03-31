Более 300 человек находятся на лечении в инфекционной больнице имени Боткина

31 Март 2020 2020-03-31T13:14:01+03:00

Более 3 тысяч петербуржцев обследовали на коронавирус за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В Санкт-Петербурге на 31 марта 2020 года зафиксировано 48 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в больнице имени Боткина находятся 356 пациентов. Из них 91 петербуржцев и 13 жителей Ленобласти заражены новой болезнью. Остальные находятся под наблюдением, либо лечатся от ОРВИ.

- На лечении в инфекционной больнице имени Боткина находятся 346 пациентов, из них 326 из Петербурга и 20 из Ленинградской области, - сообщили в комитете здравоохранения.

Всего с начала эпидемии в Северной столице подтверждено 98 случаев заболевания, еще 14 в Ленинградской области. Шесть из них выздоровели. Еще трое скончались.

За прошедшие сутки на коронавирус обследованы 3 241 человека. Также на стационарное лечение в больницу с признаками ОРВИ поступило 33 пациента, выписано 45 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU