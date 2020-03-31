2020-03-31T13:31:13+03:00
Общество

Два человека выздоровели от коронавируса в Санкт-Петербурге

С начала пандемии в Санкт-Петербурге выздоровели 7 человек, зараженные коронавирусом
Лилия КОЗЛОВА
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Два человека вылечились от коронавируса в Санкт-Петербурге 31 мартаДва человека вылечились от коронавируса в Санкт-Петербурге 31 мартаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге 31 марта 2020 года выздоровели два человека от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте по наблюдению за болезнью. Всего в больнице имени Боткина находятся 89 зараженных петербуржцев.

- Двое жителей Петербурга вылечились от коронавируса. Они выписаны из Боткина 31 марта, - говорится на сайте.

И того за время пандемии в Северной столице от коронавируса вылечились семь человек, еще один выздоровевший – житель Ленинградской области.

По состоянию на утро 31 марта в Санкт-Петербурге выявлено еще 48 случаев заражения коронавирусом, еще три в Ленинградской области. За все время в регионе и городе зафиксировано 112 случаев заболевания новой инфекцией. Два из них оказались летальными.

Напомним, что в Санкт-Петербурге и Ленинградкой области введен режим самоизоляции. Гражданам 65 лет не рекомендуется выходить из дома до 14 апреля. Остальным можно покидать квартиры в случаях необходимости, такой как поход в магазин, работа или выгул собаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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