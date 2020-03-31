2020-03-31T15:06:44+03:00
Политика

Призывников Санкт-Петербурга могут начать проверять на коронавирус перед отправкой в армию

В общей сложности в Северной столице в этом году планируется призвать на службу почти 3000 человек
Алина ЧЕМЕРИС
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1 апреля в Петербурге начинается призыв в армию.1 апреля в Петербурге начинается призыв в армию.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский на заседании правительства заявил, что военкомат города на Неве готов приступить к работе 1 апреля 2020 года. Однако, как минимум в течение карантинных «каникул», принимать призывников здесь не будут. Пока достаточно работы с документами.

- Принимаются все меры для того, чтобы не допустить распространения коронавируса, - отметил Качковский. – Мы полностью укомплектованы врачами и необходимыми медицинскими средствами. Более того, мы направили запрос в комитет по здравоохранению, чтобы у нас появилась возможность каждого призывника тестировать на коронавирус перед отправкой в войска. И делать это не в районах, а у нас, на пункте сбора.

В этом году в Северной столице планируют призвать на срочную службу 2988 человек. Примерно шестая часть из них – с высшим образованием. Их направят в так называемые научные роты.

Особые условия предусмотрены для женатых призывников: они будут служить недалеко от дома. В прошлом году таких было 28 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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