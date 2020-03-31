2020-03-31T14:01:48+03:00
Происшествия

При пожаре в Красносельском районе погиб человек

На дачной улице сгорели садовый дом и баня
Петр КИБЕР
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В Красносельском районе при пожаре погиб человек.В Красносельском районе при пожаре погиб человек.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Трагическое происшествие произошло утром 31 марта в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Здесь в садоводстве вспыхнул частный дом и стоявшая рядом баня. На место инцидента тут же примчались пожарные.

- В 11:38 на номер дежурного поступил сигнал о пожаре по адресу: Красносельский район, улица Дачная, дом 261, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

На вызов приехали две пожарные машины и восемь человек личного состава. На месте оказалось, что горит 1-этажный садовый дом с мансардой размером 6х7 метров, а также находящаяся на участке баня размером 3х5 метров по всей площади.

Примерно за час спасатели справились с огнем и начали осмотр места происшествия. В 12:51 при разборе завалов на пожарище было обнаружено тело погибшего.

Сейчас специалисты выясняют причины возгорания, а личность жертвы ЧП выясняет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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