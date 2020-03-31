«Это были учения»: Администрация Кронштадта уверяет, что въезд в город никто не закрывал

31 Март 2020 2020-03-31T14:31:51+03:00

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Не самым добрым для некоторых водителей оказалось утро 31 марта – первого дня, когда в Санкт-Петербурге начал работать новый ужесточенный режим самоизоляции. При въезде в Кронштадт машины останавливали и разворачивали обратно. Обеспокоенные люди тут же начали искать правду по соцсетям.

- Перекрыли въезд в город Кронштадт, стоит пост ГИБДД,разворачивают если нет прописки или документа что ты работаешь в городе на момент карантина, - писали местные жители в паблике «Подслушано в Кронштадте».

На фото действительно были полицейские посты, а сами стражи порядка проверяли документы. Некоторые кронштадтцы стали звонить местным муниципальным депутатам, но те лишь пожимали плечами.

А вот районные власти – «по линии Петербурга» - пояснили, что причин для беспокойства нет, и никто делать Кронштадт в закрытый город не превращает. По крайней мере, пока.

- Это были просто учения. Мы, совместно с полицией, решили отработать, как сможем организовать такой режим контроля, если понадобится. Патрули там всего час простояли и уехали, сейчас все свободно, - пояснила «Комсомолке» первый заместитель главы администрации Кронштадтского района Надежда Самохина. – Понимаете, это сделано из-за туристов. Погода хорошая, нерабочая неделя и они массово поехали к нам. А мы в нынешней ситуации должны быть готовы ограничить въезд, если понадобится. У нас же особое положение, мы на острове находимся.

Впрочем, закрывать город без распоряжения губернатора Санкт-Петербурга, никто не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU