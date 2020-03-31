Во время карантина в Ленобласти усилили ремонт дорог и очистку обочин

31 Март 2020 2020-03-31T14:46:05+03:00

Во время карантина из-за коронавируса службы чинят дороги в Ленобласти / Фото: Администрация Ленобласти

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Во время строгого режима самоизоляции в Ленинградской области усилилась работа по ремонту трасс. Как рассказали во вторник, 31 марта, в администрации, дорожные службы усилили ямочный ремонт и очистку обочин. Этому способствует крайне малая интенсивность движения машин из-за нерабочей недели.

- Сегодня проверка работы ДРСУ проходит в Ломоносовском, Гатчинском, Лужском, Тосненском, Волховском и Киришском районах. В Киришах глава комитета Денис Седов провел рабочее совещание на стройплощадке нового моста через Волхов, - рассказали в правительстве.

В дорожном комитете пояснили, что в Ломоносовском районе дорожники проверили ход работ на трассах «СПб — Ручьи», Гостилицком шоссе, «Стрельна — Кипень — Гатчина» и «Красное Село — Гатчина — Павловск». В районе Большой Ижоры дорожники ввели реверсивное движение, чтобы безопасно выполнить все работы. На 57 километре дороги «СПб — Ручьи» продолжается восстановление откоса береговой линии Финского залива.

Напомним, что согласно рекомендациям минтруда режим нерабочей недели не распространяется на работников, которые обеспечивают непрерывную работу отрасли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/769934" frameborder="0"></iframe> В Ленобласти ремонтируют опустевшие во время карантина дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU