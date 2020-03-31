Санкт-Петербург стал лидером по самоизоляции из-за коронавируса

31 Март 2020 2020-03-31T15:14:07+03:00

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В Санкт-Петербурге с 31 марта по 14 апреля 2020 года введен режим самоизоляции из-за коронавируса. Властями рекомендовано жителям не покидать свои дома. Исключением может являться поход на работу, в продуктовый магазин, аптеку или зоомагазин. Как оказалось, петербуржцы оказались очень осознанными людьми. На сегодняшний день Северная столица вошла в число лидеров регионов по соблюдению карантина в стране.

- Об этом свидетельствует проект «Яндекс: индекс самоизоляции», согласно которому Петербург входит в пятерку самых ответственных городов с населением более 1 миллиона человек и значительно опережает Москву. По состоянию на 9:00 31 марта индекс самоизоляции в северной столице составил 3,6 балла, - сообщили в Смольном.

Около 90 процентов петербуржцев сохраняют режим карантина / Скрин: «Яндекс: индекс самоизоляции»

В таблице и на карте – оценка уровня самоизоляции жителей городов. Чем выше значение, тем лучше: от 0 — «на улицах много людей» до 5 — «все сидят по домам». Так, в метрополитене количество пассажиров уменьшилось на 79 процентов, в автобусах – на 84%, в наземном электротранспорте –на 90%. Пассажиропоток в пригородных электричках снизился на 75%, в поездах дальнего сообщения – на 71%. В аэропорту Пулково количество пассажиров сократилось на 64%, пассажиров автовокзала на набережной Обводного канала – на 82%. В пиковые часы городские дороги стали свободнее на 76-85%.

Также на заседании городского правительства Законодательного Собрания Оксана Дмитриева, приветствуя действия городского правительства, отметила, что 90 процентов горожан ведут себя ответственно и сознательно, а 10 - нарушают установленные правила.

- И эти 10 процентов сведут на нет все наши усилия, если мы не будет жестко их контролировать» - подчеркнула депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU