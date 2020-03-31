В Карелии заключенные начали шить маски для защиты от коронавируса

31 Март 2020 2020-03-31T15:41:21+03:00

В трех колониях уже произвели 400 тысяч масок

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Суровые времена требуют суровых мер. Так, в Карелии вопрос нехватки одноразовых масок решили кардинально. Теперь средства индивидуальной защиты шьют заключенные. Силами трех исправительных колоний сделано уже больше 400 тысяч изделий.

- В карельских колониях № 1, 7 и 9 пошито 434 тысячи масок. Из них 383 тысячи уже отгружены в сети аптек «КарелФарм», - сообщает пресс-служба правительства Карелии в официальном телеграм-канале.

Глава региона Артур Парфенчиков уже поручил обеспечить масками персонал супермаркетов и прочих магазинов, которым разрешено работать в условиях жестких мер изоляции при коронавирусе.

Ранее власти республики объявляли о намерении ввести всеобщий режим самоизоляции в регионе, однако пока ограничились лишь рекомендациями. Людям советуют не выходить на улицу без нужды, на улице и магазинах держать дистанцию в полтораметра, а пожилым – старше 65 лет и вовсе лучше оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU