2020-03-31T15:41:21+03:00
Общество

В Карелии заключенные начали шить маски для защиты от коронавируса

В трех колониях уже произвели 400 тысяч масок
Петр КИБЕР
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В Карелии заключенные сшили 430 тысяч масок. Фото: Пресс-служба правительства Карелии.В Карелии заключенные сшили 430 тысяч масок. Фото: Пресс-служба правительства Карелии.
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Суровые времена требуют суровых мер. Так, в Карелии вопрос нехватки одноразовых масок решили кардинально. Теперь средства индивидуальной защиты шьют заключенные. Силами трех исправительных колоний сделано уже больше 400 тысяч изделий.

- В карельских колониях № 1, 7 и 9 пошито 434 тысячи масок. Из них 383 тысячи уже отгружены в сети аптек «КарелФарм», - сообщает пресс-служба правительства Карелии в официальном телеграм-канале.

Глава региона Артур Парфенчиков уже поручил обеспечить масками персонал супермаркетов и прочих магазинов, которым разрешено работать в условиях жестких мер изоляции при коронавирусе.

Ранее власти республики объявляли о намерении ввести всеобщий режим самоизоляции в регионе, однако пока ограничились лишь рекомендациями. Людям советуют не выходить на улицу без нужды, на улице и магазинах держать дистанцию в полтораметра, а пожилым – старше 65 лет и вовсе лучше оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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