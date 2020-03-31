Из-за карантина пассажиропоток в метро Санкт-Петербурга уменьшился в четыре раза
В связи с карантином из-за коронавируса, жители Санкт-Петербурга остаются дома. Режим самоизоляции соблюдают не все. Некоторые граждане, которые должны ходить на работу, передвигаются по городу. Однако пассажиропоток в метрополитене резко упал, что является хорошим показателем.
- Друзья, за вчерашний день пассажиропоток в нашем метрополитене составил чуть больше 500 тысяч пассажиров. Спасибо, что остаетесь дома, - поблагодарили горожан в пресс-службе петербургской подземки.
Снижение пассажиропотока до 500 тысяч, действительно большое. Обычно ежедневно поезда метрополитена перевозят больше 2 миллионов человек.
Отметим, что в будний день все же активность горожан больше. Например, в воскресенье, 29 марта, пассажиропоток составил всего 327 220 человек.
В целом петербуржцы исправно соблюдают режим самоизоляции. Об этом сообщают в Смольном, а также данные анализа режима соблюдения карантина по всей стране.
ИСТОЧНИК KP.RU
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