2020-03-31T16:14:07+03:00
Политика

Весенний призыв новобранцев в армию в Санкт-Петербурге отложат до мая

Из-за ситуации с коронавирусом отправка солдат в войска переносится на конец весны
Петр КИБЕР
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Призывников в военкоматы позовут не раньше мая.Призывников в военкоматы позовут не раньше мая.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Согласно указу Владимира Путина, весенний призыв в российскую армию стартует 1 апреля и продлится до 15 июля. Однако в Санкт-Петербурге призывников пока не будут звать в военкоматы, их отправка в войска откладывается из-за коронавируса.

- Отправка призывников в места службы откладывается, по прогнозам, до 20 мая, - заявил военный комиссар Северной столицы Сергей Качковский.

Впрочем, этоне означает отмены самого весеннего призыва в Санкт-Петербурге. Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе Западного военного округа, пока комиссариатам есть чем заняться.

- Призыв – это большой процесс, в том числе с документами. Пока будем работать, все подготавливать. Прогнозировать сложно, но первых призывников вызовем в начале-середине мая. Зависит от эпидемиологической ситуации, - заявили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе ЗВО.

Также отмечается, что каждого из новобранцев будут проверять на наличие коронавирусной инфекции.

- Принимаются все меры для того, чтобы не допустить распространения коронавируса. Мы полностью укомплектованы врачами и необходимыми медицинскими средствами, - заверил Сергей Качковский.

Весной-летом 2020 года в армию призовут 2988 петербуржцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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