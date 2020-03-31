В МЧС предупредили о резком усилении ветра в Санкт-Петербурге

31 Март 2020 2020-03-31T17:18:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Не коронавирусом единым означена повестка дня. Есть и другие новости, в том числе и погодные. Так, Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает о сильном ветре, который налетит на город первый день апреля.

- 1 апреля в Санкт-Петербурге ожидается усиление западного и юго-западного ветра, местами порывы до 20 м/с, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Как уточняет Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду петербуржцев ждет ненастная погода. Ночью будет идти снег, а днем мокрый снег с дождем. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -2 до +4 градусов.

В Ленинградской области также обещают мокрый снег с дождем и сильным ветром. Температура ночью в отдельных районах может упасть до -9 градусов, а днем воздух прогреется до +5.

На дорогах гололедица, поэтому водителей призывают в внимательности.

Напомним, что в Санкт-Петербурге и Ленобласти действует режим самоизоляции, поэтому всем рекомендовано не выходить на улицу и оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU