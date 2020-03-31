Из-за снижения числа пассажиров в Петербурге отменяют трамвай и троллейбусы

31 Март 2020 2020-03-31T17:46:05+03:00

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Нерабочая неделя и режим всеобщей самоизоляции, которые действуют в Санкт-Петербурге с 30 марта для противодействия коронавирусу, заставили горожан разойтись по домам. Одновременно с этим резко упало - до 90% - число пассажиров в общественном транспорте. Что, в свою очередь, заставило отменить трамваи и троллейбусы.

- В связи со значительным падением пассажиропотока на период нерабочей недели с 1 до 5 апреля приостановлен выпуск подвижного состава на маршруты трамвая №41, троллейбусов №№ 1, 21, 28, 42. Работа маршрутов приостановлена, - сообщает пресс-служба Горэлектротранса.

Реже станут ходить троллейбусы №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 50.

А также трамваи №№ 3, 6, 7, 9, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 55, 58, 61.

Кроме электротранспорта сильные изменения коснулись и автобусов. Так, практически все маршрутки были отменены еще на прошлой неделе. А теперь вводится увеличенный интервал на некоторых городских и пригородных рейсах.

Это автобусы №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 20, 22, 24, 26, 27, 31, 33, 36, 38, 39, 39Э, 40, 41, 46, 49, 50, 54, 56, 57, 59, 61, 65, 66, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 100, 102, 103, 106, 107, 114, 115А, 118, 123, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134А, 134Б, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 145, 145А, 153, 154, 157, 159, 161, 165, 169, 169А, 171, 172, 175, 176, 178, 180, 181, 182, 184, 186, 187, 190, 196, 198, 200, 210, 229, 300, 326, 327, 328, 352, 355, 356, 359, 375, 397, 2Л;

Об этом сообщает «Организатор перевозок».

ИСТОЧНИК KP.RU