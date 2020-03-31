Уборку улиц усилят во время карантина из-за коронавируса в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге во время режима самоизоляции уделят особое внимание уборке улиц и общественных пространств. Это потребовал во вторник, 31 марта, губернатор Северной столицы Александр Беглов, обращаясь к работникам сферы благоустройства.
- Главное - чтобы город был чистым. Надо его мыть, убирать, благоустраивать дворы, - заявил глава города на заседании городского правительства.
В 2020 году в Петербурге планируется благоустроить Заневский парк, набережную реки Смоленки, создать круглогодичную рекреационную зону у Суздальских озер. Об этом просили сами петербуржцы через программы «Твой бюджет» и «Родной район».
В прошлом году восстановлено 6 городских фонтанов, построено 4 новых фонтанных комплекса. В 2020 году начнется разработка проекта нового светомузыкального фонтана.
В 2019 году из выделенных на программу 11,4 миллиардов рублей больше всего средств было направлено на содержание и развитие зеленых территорий — 3,8 миллиардов рублей. В этом году финансирование сохранится в том же объеме. Планируется посадить 12580 деревьев, 163,3 тысячи кустарников и 7,4 миллионов цветов. Также в планах на этот год – благоустроить 66 общественных пространств.
ИСТОЧНИК KP.RU
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