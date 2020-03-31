Тщательная санобработка дорог и общественных зон началась в Мурино
В Мурино, что во Всеволожском районе Ленинградской области, уже во всю идет санобработка. Со вторника, 31 марта, город закрыт для посторонних людей в связи с карантином из-за коронавируса. Тщательная дезинфекция проходит во всех населенных пунктах, откуда были госпитализированы инфицированные.
- Общественные зоны, детские и спортивные площадки, остановочные павильоны и дороги в Мурино сегодня и завтра пройдут тщательную дезинфекционную обработку. Закрыты для посещения и дезинфицируются 62 детские и спортивные площадки, хлорированным раствором будут обработаны 20 километров дорог и все остановочные павильоны, - рассказали в администрации Ленобласти.
О проведении санитарных мероприятий муринцев оповещает автомобиль МЧС с громкоговорителем. Жителей просят с пониманием относиться к дезинфекционным мерам, закрыть окна и не выходить из дома. Для дезинфекции улиц и дворов используется спецтехника дорожно-строительного управления и Управления по ветеринарии Ленинградской области.
Такую полную обработку во всех населенных пунктах будут проводить не менее двух раз в неделю.
Санобработка улиц в Мурино.
ИСТОЧНИК KP.RU
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