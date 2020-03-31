2020-03-31T19:17:34+03:00
Общество

Строительная компания из Петербурга нарушила ПДД на 200 тысяч рублей

На организацию выписали сразу 137 штрафов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге строительная компания 137 раз нарушила ПДД.В Петербурге строительная компания 137 раз нарушила ПДД.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге со строительной компании взыскали почти 200 тысячи рублей за неоднократное нарушение правил дорожного движения (ПДД). Для судебных приставов было дело чести наведаться в организацию. Как-никак в ГИБДД оформили на горе-компанию 137 штрафов.

- Организация добровольно не оплачивала штрафы ГИБДД на общую сумму 197 000 рублей. Обычно водителей строительной компании наказывали за превышение скорости и нарушение правил парковки. В отношении них возбудили 137 исполнительных производств, - сообщает пресс-служба Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

За подобную дерзость строительную компанию наказали сполна. Судебный пристав-исполнитель «наградил» злостного нарушителя целым комплексом мер принудительного характера. В списке есть, например, и обращение взыскания на расчетные счета организации и запрет на регистрацию новых автомобилей компании-должника. Руководство организации сдалось и погасило все 197 тысяч штрафов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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