2020-03-31T19:40:37+03:00
Происшествия

Массовая авария с участием грузовиков и легковушек произошла на внешнем кольце КАД

Один грузовик развернуло на проезжей части, почти все полосы дороги заняты
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге на КАД произошло массовое ДТП. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»В Петербурге на КАД произошло массовое ДТП. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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На 104-м километре внешнего кольца КАД произошла массовая авария с участием грузовых и легковых машин. Все случилось 31 марта около 17:20. В районе развязки с Шафировским проспектом столкнулись два грузовика и две леговушки. Причину ДТП пока что устанавливают сотрудники ГИБДД, которые проводят тщательную проверку на месте.

Пострадавших в аварии нет. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Пострадавших в аварии нет. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

- Одну из грузовых машин развернуло на проезжей части. Но в ДТП пострадавших нет. В результате аварии оказались заняты первая, третья, четвертая полосы и еще полоса безопасности. По данным на 18:40 движение автомобилей осуществляется только по второй полосе, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Из-за ДТП возникла пробка протяженностью около двух километров. Сейчас поврежденные машины ждут эвакуации. Известно, что у ГИБДД нет претензий к дорожным органам по факту происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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