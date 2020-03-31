ЗакС Санкт-Петербурга готовит «антивирусный пакет» для поддержки горожан во время карантина

31 Март 2020 2020-03-31T20:08:13+03:00

В Петербурге введут "антивирусный пакет" для поддержки горожан во время коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В Санкт-Петербурге правительство готовит так называемый «антивирусный пакет» - меры по поддержке горожан и бизнеса во время карантина из-за коронавирусу. О деталях в эфире радио «КП-Петербург» рассказал депутат Законодательного собрания Денис Четырбок. Парламентарий пояснил, что в первую очередь законопроект, который будет принят 1 апреля, позволит перераспределять деньги в резервном фонде бюджета, чтобы покупать маски, аппараты ИВЛ и многое другое для борьбы с пандемией коронавируса.

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- Коронавирус внесут в список болезней, которые будут лечить по ОМС бесплатно. А также и осложнения от болезни, - отметил Четырбок.

На этот год ЗакС предлагает правительству вводить любые меры поддержки, начиная от выдачи дров, до прямых выплат. Из последнего – это выдача школьникам продуктовых наборов, а также выплаты пенсионерам, старше 65 лет.

- Это будет разовая мера – ежедневно школьники будут получать сухой паек до тех пор, пока не закончатся вынужденные каникулы, - пояснил он.

Также в проработке находится поддержка в области налогов для предпринимателей. Предлагается дать отсрочку по оплате авансовых платежей для тех, кто больше всего пострадал от коронавируса: сферы услуг, рестораны, фитнес-клубы и многие другие. Также предполагаются льготы по арендной плате. Имеется в виду государственное имущество.

Выплаты ветеранам в честь 75-летия Победы Великой Отечественной войны будут произведены в апреле, а не в мае, как это ранее предполагалось.

ИСТОЧНИК KP.RU