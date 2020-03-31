Мощный пожар охватил поля в Кудрово рядом с «Мега Дыбенко»
Огромный пожар произошел в городу Кудрово, Ленинградской области, недалеко от ТЦ «Мега Дыбенко». Около семи часов вечера во вторник, 31 марта, огромную территорию поля охватил огонь. Огромные клубы дыма разлетелись по всей округи. О возгорании стали сообщать в социальной сети местные жители, которые наблюдают ЧП со всех частей города.
- Сильно полыхает. Похоже на траву, - сообщили местные жители, наблюдающие за пожаром из своих квартир из-за самоизоляции.
Огонь быстро охватил большой участок поля. По сообщению очевидцев, на 19:40 пожарные расчеты еще не прибыли на место для тушения возгорания.
Причина возникновения пожара на данный момент не известно. Она будет установлена после того, как спасатели совладают со стихией и эксперты проведут проверку.
Сообщений о пострадавших также не поступало.
Горят сухие поля в Кудрово .
ИСТОЧНИК KP.RU