2020-03-31T20:06:16+03:00
Происшествия

Мощный пожар охватил поля в Кудрово рядом с «Мега Дыбенко»

Весь город заволокло черным дымом [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Кудрово загорелись поля рядом с ТЦ "Мега Дыбенко"В Кудрово загорелись поля рядом с ТЦ "Мега Дыбенко"Фото: Анна ПОСЛЯНОВА
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Огромный пожар произошел в городу Кудрово, Ленинградской области, недалеко от ТЦ «Мега Дыбенко». Около семи часов вечера во вторник, 31 марта, огромную территорию поля охватил огонь. Огромные клубы дыма разлетелись по всей округи. О возгорании стали сообщать в социальной сети местные жители, которые наблюдают ЧП со всех частей города.

- Сильно полыхает. Похоже на траву, - сообщили местные жители, наблюдающие за пожаром из своих квартир из-за самоизоляции.

Огонь быстро охватил большой участок поля. По сообщению очевидцев, на 19:40 пожарные расчеты еще не прибыли на место для тушения возгорания.

Причина возникновения пожара на данный момент не известно. Она будет установлена после того, как спасатели совладают со стихией и эксперты проведут проверку.

Сообщений о пострадавших также не поступало.

Горят сухие поля в Кудрово .

ИСТОЧНИК KP.RU

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