Уголовное дело грозит кальянной на Кораблестроителей, работавшей в карантин по коронавирусу

31 Март 2020 2020-03-31T20:36:44+03:00

В Петербурге закрыли кальянную, работавшую несмотря на карантин по коронавирусу. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

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Полицейские в Санкт-Петербурге дважды выявили недобросовестную кальянную, работавшую несмотря на запрет городских властей из-за коронавируса. Горе-владельцы заведения на улице Кораблестроителей открыли двери для посетителей 30 и 31 марта. В первый день им вручили административный протокол о нарушении, а во второй – пригрозили уголовным делом.

- Кальянную не волновало санитарно-эпидемиологическое благополучие населения Петербурга. Выявленные нарушения создавали явную угрозу здоровью людей. При повторной проверке 31 марта сотрудниками полиции по этому же адресу установлено, что предписания владельцы кальянной не исполнили и не закрыли заведение для посетителей, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские передали материалы по данному факту в следственные органы для возбуждения уголовного дела по статье за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, а также выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Помимо этого в кальянной нашли много алкоголя, который хранился с нарушениям закона.

Напомним, в выходные с 29 по 29 марта полиция нашла 111 торговых точек, работавших несмотря на запрет по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU