16 тысяч бесплатных проездных получат врачи, соцработники и волонтеры в Петербурге
Комитет по транспорту Петербурга порадует городских волонтеров, врачей и социальных работников бесплатными проездными билетами. В период нерабочей недели, когда большинство горожан самоизолировались дома согласно рекомендациям властей, некоторые жители Северной столицы продолжают трудиться на благо здоровья отдыхающих. Именно для них и выделили 16 тысяч бесплатных проездных. Срок окончания действия пока неизвестен.
- Карты действуют на все виды городского транспорта. Проездные билеты передают в комитеты по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, по здравоохранению и по социальной политике Санкт-Петербурга. Первые 2 тысячи проездных уже передали людям 28 марта. Самое большое количество билетов вручили медикам, - сообщает пресс-служба Смольного.
Напомним, с 28 марта по 5 апреля в Петербурге отменили маршрутки и льготный проезд общественном в транспорте. Также из-за снижения числа пассажиров прекратили выходить на маршруты некоторые трамваи и троллейбусы. Ограничения коснулись и метро, которое теперь будет закрываться раньше обычного.
ИСТОЧНИК KP.RU
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