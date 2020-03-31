16 тысяч бесплатных проездных получат врачи, соцработники и волонтеры в Петербурге

31 Март 2020 2020-03-31T20:57:21+03:00

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Комитет по транспорту Петербурга порадует городских волонтеров, врачей и социальных работников бесплатными проездными билетами. В период нерабочей недели, когда большинство горожан самоизолировались дома согласно рекомендациям властей, некоторые жители Северной столицы продолжают трудиться на благо здоровья отдыхающих. Именно для них и выделили 16 тысяч бесплатных проездных. Срок окончания действия пока неизвестен.

- Карты действуют на все виды городского транспорта. Проездные билеты передают в комитеты по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, по здравоохранению и по социальной политике Санкт-Петербурга. Первые 2 тысячи проездных уже передали людям 28 марта. Самое большое количество билетов вручили медикам, - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, с 28 марта по 5 апреля в Петербурге отменили маршрутки и льготный проезд общественном в транспорте. Также из-за снижения числа пассажиров прекратили выходить на маршруты некоторые трамваи и троллейбусы. Ограничения коснулись и метро, которое теперь будет закрываться раньше обычного.

ИСТОЧНИК KP.RU