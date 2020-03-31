Тихвин ограничили на въезд и выезд с 1 апреля из-за коронавируса

31 Март 2020 2020-03-31T21:42:05+03:00

В Тихвине временно ограничен въезд и выезд из города с 1 по 5 апреля из-за коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Местным жителям советуют ходить с документами, которые будут проверять на блокпостах

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Город Тихвин временно ограничили на въезд и выезд с 1 по 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. Напомним, ранее подобную меру применили и в Мурино. Однако, как выяснила «Комсомолка», горожане свободно ездят в Петербург и обратно. Закрыли и Кингиссепп и Всеволожский район.

В администрации Тихвина посоветовали местное население не паниковать, но быть бдительным.

- С утра 1 апреля вводятся ограничительные мероприятия на въезд и выезд из Тихвина: будут развернуты блокпосты. Будьте внимательны, имейте при себе документы! Это сделано во исполнение постановления правительства Ленинградской области, - предупреждают горожан.

На пресс-службу тут же посыпались различные вопросы о том, можно ли выезжать из города в том или ином случае. Ясно одно: нужно иметь уважительную причину, будь то работа или помощь пожилым родителям с продуктами на даче.

Еще один город Ленобласти закрыли на карантин. Фото: vk.com/public147238151

ИСТОЧНИК KP.RU