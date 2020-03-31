2020-03-31T22:21:56+03:00
Происшествия

На директора дома-интерната для инвалидов в Ленобласти завели уголовное дело за растрату 1,6 млн рублей

Женщина потратила эти деньги на 500 билетов в театр для лиц, не содержащихся в учреждении
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти директора дома-интерната подозревают в растрате миллиона рублей на подозрительные билеты в театр.В Ленобласти директора дома-интерната подозревают в растрате миллиона рублей на подозрительные билеты в театр.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Ленобласти возбудили уголовное дело на бывшего директора Лодейнопольского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов из-за растраты бюджетных средств. По версии следствия, учреждение не досчиталось сразу 1,6 млн рублей. Предположительно, на эти деньги 42-летняя женщина покупала билеты в театр в период с июня 2012 года по декабрь 2019-го.

- Однако данной услугой воспользовались лица, не содержащиеся в доме-интернате, а иные граждане. Денежные средства в сумме 1 600 000 рублей, переведенные со счета учреждения, пошли на приобретение более 500 билетов в театр. В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения, - сообщает СУ СК РФ по Ленобласти.

В худшем случае бывшему директору дома-интерната грозит до 10 лет лишения свободы с огромным штрафом. Расследование дела продолжается. Причиненный ущерб собираются возместить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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