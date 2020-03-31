Генпрокуратура заинтересовалась обрушением Славянского моста в Петербурге

31 Март 2020 2020-03-31T22:57:34+03:00

В Петербурге проверят состояние Славянского моста после указания от Генпрокуратуры РФ. Фото: "Мостотрест".

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Генпрокуратура России поручила прокуратуре Петербурга провести проверку сведений по факту частичного обрушения моста через Славянку в Рыбацком. Напомним, в середине марта там провалился асфальт. Опасную яму быстро окружили забором и столь же оперативно заделали. Причиной провала стал подмыв грунта. Однако специалисты так и не нашли собственника законсервированной теплотрассы, из-за которой, предположительно, рухнул асфальт.

Несмотря на то, что в «Мостотресте» заверяют о безопасности переправы, в Генпрокуратуре озаботились о произошедшем.

Спустя сутки после обрушения дыру заделали. Фото: krti.gov.spb.ru

- Необходимо дать оценку технического состояния моста. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений закона и недопущение подобного впредь, - сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

По словам специалистов «Мостотреста», грунт на Славянском мосту теперь стабилен.

ИСТОЧНИК KP.RU