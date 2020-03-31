17 уголовных дел завели на петербурженку за расплату фальшивыми деньгами
В Петербурге завели очередное уголовное дело на местную жительницу, которую обвиняют в масштабном сбыте поддельных денег. Дело в том, что женщина успела, что называется, наследить аналогичным образом в соседних регионах – Псковской и Новгородской областях. В совокупности в отношении нее возбудили сразу 17 уголовных дел по одной и той же статье.
- По версии следствия, обвиняемая, приобретая в Приморском районе различные товары, расплачивались за них поддельными банковскими купюрами. Фальшивку выявили инкассаторы. Сейчас поддельные купюры изъяты из оборота. Личность обвиняемой была установлена оперативным путем, - рассказывают о беззаботной жизни в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
Женщине грозит до 5 лет принудительных работ либо лишение свободы в колонии сроком до 8 лет. Уголовное дело направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU