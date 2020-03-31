Митрополит Варсонофий пролетел над Петербургом с молитвами об избавлении от коронавируса

31 Март 2020 2020-03-31T23:48:18+03:00

Над Петербургом пролетел митрополит Варсонофий с молитвой за здоровье горожан. Фото: mitropolia.spb.ru

Архиерей взял с собой в вертолет Казанскую икону Божией Матери

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31 марта митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий облетел город на вертолете с молитвами об избавлении петербуржцев от пандемии коронавируса. С собой архиерей взял Казанскую икону Божией Матери и помощников-священнослужителей. Воздушное судно пролетело границами Северной столицы с пересечением ее исторической части.

Вертолет пролетел над границами Северной столицы с пересечением ее исторической части. Фото: mitropolia.spb.ru

- Вирус, который сегодня повсеместно распространяется, является нам ясным сигналом, что мы неправильно живем, - передает слова архиерея пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии РПЦ. - В дни карантина у нас есть хорошая возможность поразмышлять над своей жизнью, сделать правильные выводы. Не будем отчаиваться, все беды проходят, и эта пройдет, жизнь возвратится в обычное русло. Главное, мы должны каяться в грехах, исправляться, и Господь пошлет избавление.

Напомним, в Петербурге действует запрет на посещение храмов по 5 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU