2020-04-01T00:17:45+03:00
Общество

Весь общественный транспорт Петербурга будут дезинфицировать каждый час

Новые меры профилактики коронавируса примут с 1 апреля
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Весь общественный транспорт Петербурга будут дезинфицировать не реже 1 раза в час из-за коронавируса.Весь общественный транспорт Петербурга будут дезинфицировать не реже 1 раза в час из-за коронавируса.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

С 1 апреля в Санкт-Петербурге усилят работу по дезинфекции всего общественного транспорта. Это сделают для профилактики распространения коронавируса. Дезинфекцию обещают проводить не реже 1 раза в час, что существенно успокоит горожан, вынужденных ездить по важным делам даже во время нерабочей недели и самоизоляции, рекомендованной властями.

- Усиливается работа по дезинфекции подвижного состава общественного транспорта и пассажирских зон в метрополитене. Контактные поверхности в салонах, двери, кассовые окна, турникеты и поручни эскалаторов метро будут обрабатывать с применением дезинфицирующих растворов, - сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

Напомним, с 1 апреля городской метрополитен будет работать до 22:00. Некоторые вестибюли закроют на вход. Также в Петербурге отменили ряд трамваев и троллебусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24