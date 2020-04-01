Весь общественный транспорт Петербурга будут дезинфицировать каждый час
С 1 апреля в Санкт-Петербурге усилят работу по дезинфекции всего общественного транспорта. Это сделают для профилактики распространения коронавируса. Дезинфекцию обещают проводить не реже 1 раза в час, что существенно успокоит горожан, вынужденных ездить по важным делам даже во время нерабочей недели и самоизоляции, рекомендованной властями.
- Усиливается работа по дезинфекции подвижного состава общественного транспорта и пассажирских зон в метрополитене. Контактные поверхности в салонах, двери, кассовые окна, турникеты и поручни эскалаторов метро будут обрабатывать с применением дезинфицирующих растворов, - сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.
Напомним, с 1 апреля городской метрополитен будет работать до 22:00. Некоторые вестибюли закроют на вход. Также в Петербурге отменили ряд трамваев и троллебусов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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