Главврач больницы в Коммунарке заболел коронавирусом

1 Апр 2020 2020-04-01T00:35:01+03:00

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У главного врача больницы №40 в Коммунарке диагностировали коронавирус. Похоже, Денис Проценко подцепил опасную инфекцию после контакта с кем-то из зараженных. Сейчас медик чувствует себя удовлетворительно и продолжает трудиться удаленно, несмотря на болезнь.

- Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело, - приводит слова главврача kp.ru со ссылкой на его соцсети.

Добавим, что по данным на 31 марта в Москве выявили коронавирус у 1613 пациентов. В Петербурге и Ленобласти ситуация куда спокойнее – там всего 112 зараженных. Всего в России зафиксировали 23337 случаев заболевания опасной инфекцией. 17 человек, к сожалению, погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU