Поджигателя детских колясок будут судить в Петербурге

1 Апр 2020 2020-04-01T00:59:59+03:00

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Куйбышевский районный суд собирается рассмотреть уголовное дело в отношении поджигатели детских колясок в центре Петербурге. Все произошло в январе 2020 года в одной из парадных дома №18 на Моховой улице. Туда заявился неизвестный хулиган в состоянии сильного опьянения. Мужчина поджег две коляски, трехколесный велосипед и скрылся с места. Позже его задержали сотрудники полиции.

- Пьяный гражданин отжал руками магнитный замок и залез в парадную дома № 18 на Моховой улице, где поджег чужие вещи. Сумма причиненного ущерба составила больше 19 тысяч рублей. Также злоумышленник повредил общедомовое имущество, - пишут «Невские новости».

Напомним, поджигателя сняла камера видеонаблюдения. Какое-то время он бесцельно бродил по парадной, пока не обратил внимание на пару детских колясок, оставленных возле почтовых ящиков. Во время поджога хулиган даже не закрыл лицо, так что найти его было несложно. В худшем случае мужчине теперь грозит до 5 лет лишения свободы.

Неизвестный мужчина поджег детскую коляску в Центральном районе Санкт-Петербурга.Видео: Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург

ИСТОЧНИК KP.RU