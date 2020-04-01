Полицейские задержали еще 10 нарушителей карантина по коронавирусу в Петербурге

1 Апр 2020 2020-04-01T01:32:39+03:00

Еще 10 нарушителей карантина по коронавирусу в Петербурге посадили насильно в пансионат "Заря". Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге усилиями полицейских задержали еще 10 нарушителей карантина по коронавирусу. Их отправили в пансионат «Заря», где находится обсерваторный центр, на принудительную изоляцию. Таким образом, сейчас там на карантине находятся 45 человек.

- Ранее они вернулись из-за границы, но проигнорировали требования о самоизоляции. В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении. Их изоляция длится две недели со дня пересечения границы, - пишет Peterburg2 со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Напомним, 31 марта в отношении двух петербуржцев, нарушивших самоизоляцию по коронавирусу, возбудили уголовные дела. Оказалось, что мужчина и женщина контактировали с лицами, зараженными COVID-19, но даже не подумали ограничить себя в передвижениях. Ранее еще один фигурант похожего уголовного дела, 32-летний горожанин, сбежавший из пансионата «Заря», извинился за свой безрассудный поступок.

ИСТОЧНИК KP.RU