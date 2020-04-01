Котенок упал в Неву на Дворцовой набережной и бесследно исчез

1 Апр 2020 2020-04-01T02:03:36+03:00

Спасатели считают, что он мог пропасть в отверстиях плит набережной

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Волонтеры «Кошкиспаса» из Петербурга поделились в своем сообществе во «Вконтакте» новыми интригующими историями по вызволению братьев наших меньших из различных бед. На одном из вызовов самоотверженные спасатели искали котенка, упавшего в Неву на Дворцовой набережной. По словам очевидцев, животное из последних сил держалось у воды за камень. Увы, позже малыш бесследно исчез.

- Похоже, кот ушел в отверстие между плит. Мы обследовали их, в том числе камерой, но в доступных ходах малыша нет. Куда ушел - не знаем. В старинных набережных со временем образуются целые лабиринты, - разводят руки спасатели.

Одна из кошек угодила на балкон заброшенной квартиры. Фото: vk.com/koshkispas

В другую неприятную ловушку попала кошка в одном из домов на улице Ивана Фомина. Домашняя красавица свалилась на балкон заброшенной квартиры шестого этажа. На помощь позвали сотрудников «Кошкиспаса» и местного участкового. Кошечку удалось вернуть хозяйке без каких-либо проблем.

Фото: vk.com/koshkispas

ИСТОЧНИК KP.RU