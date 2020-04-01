Шутка удалась: 1 апреля Санкт-Петербург засыпало снегом

1 Апр 2020 2020-04-01T07:50:00+03:00

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Снег, которого жители Санкт-Петербурга не видели почти всю зиму, неожиданно выпал в апреле. Утром 1 числа удивленные горожане увидели в окно полностью белые улицы и дворы. И хоть накануне о снегопаде предупреждали синоптики, сюрприз у природы удался.

- 1 апреля ожидается облачная погода, в первой половине дня небольшой мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный и западный, умеренный с порывами до сильного. Температура воздуха составит +2…+4 градуса. Атмосферное давление утром будет понижаться, а днем не изменится, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.

Кроме мокрого снега и слякоти неприятных ощущений горожанам доставит и сильный ветер. Его резкие порывы могут достигать 20 метров в секунду, о чем накануне предупреждало региональное управление МЧС.

Спасатели всех призывают к осторожности, внимательности и по возможности советуют сидеть дома. Тем более, что в городе объявлена рекомендованная самоизоляция. Не выходите на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU