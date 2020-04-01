Стало известно, как с россиян будут брать налог на банковские вклады

1 Апр 2020 2020-04-01T08:21:13+03:00

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Одна из мер, озвученных президентом России и вводимых для поддержания экономической стабильности в нынешнее непростое время – налог на доход с банковских вкладов. Ставка на него будет такой же, как и НДФЛ, то есть 13%, а платить его придется всем, у кого в банке лежит больше миллиона. Однако, миллион – лишь условная сумма. Он используется в формуле, по которой налоговая будет считать ваш общий доход. Все будет зависеть от конкретной ставки в вашем банке и ставки Центробанка. Сейчас она - 6%. значит налог возьмут с суммы дохода, превышающей 60 тысяч.

- К примеру: у человека на вкладе лежит 1,1 млн рублей, то он за год по ставке 6% получит 66 тысяч дохода. Из них 60 тысяч налогом облагаться не будут. А 13% возьмут только с «лишних» 6 тысяч. В данном случае это 780 рублей, - пишет kp.ru.

Но может быть и так, что на вкладе лежит 900 тысяч рублей, а процентная ставка выше, например - 7% годовых. Тогда доход за год составит 63 тысячи рублей. Это значит, что налог придется заплатить с трех тысяч рублей (390 рублей).

Или наоборот, если у вас в банке, к примеру, лежит 1,2 миллиона, но ставка ниже, то доход по процентам составит 60 тысяч рублей или меньше, и платить государству ничего не придется.

При этом «раскинуть» деньги по разным банкам не получится, налоговая посчитает все в сумме. А вот с кэшбека по банковским картам и прочим бонусам отдавать ничего не надо. Закон считает их скидкой, а не доходом. Поэтому и налог не взимается.

ИСТОЧНИК KP.RU