Петербургские ученые предлагают лечить осложнения при коронавирусе средством для недоношенных детей

1 Апр 2020 2020-04-01T08:38:08+03:00

Такой метод применялся для борьбы со свиным гриппом десять лет назад

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С неожиданным, но не уникальным предложением для борьбы с коронавирусом выступили петербургские ученые. Они предложили лечить осложнения, возникающие при болезни и становящиеся причиной смерти пациента, препаратом для недоношенных детей.

- Пациенты с коронавирусной инфекцией умирают не от самого вируса, а от острого респираторного дистресс-синдрома – появления гиалиновых мембран, замещения легочной ткани фиброзной тканью, - рассказала газете «Петербургский дневник» заместитель главного врача перинатального центра Тюмени Марина Швечкова, где применяют препарат.

Другими словами, как и недоношенные младенцы, у которых не развита дыхательная система, больные с коронавирусом умирают от того, что сами не могут дышать – легкие «слипаются» внутри и не справляются.

Но препарат, созданный в петербургской Лаборатории медицинской биотехнологии Российского научного центра радиологии и хирургических технологий им. академика А. М. Гранова, помогает расправить легкие изнутри.

- Если не применять наш препарат, то смертность пациентов составляет 80%, а если применять, то 15%, - отмечает один из разработчиков лекарства Олег Розенберг.

При этом идея не нова и уже прошла проверку десять лет назад, когда таким же образом лечили заболевших свиным гриппом.

ИСТОЧНИК KP.RU