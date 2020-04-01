На Выборгском шоссе насмерть разбился водитель «Мазды»

1 Апр 2020 2020-04-01T09:06:56+03:00

На выпавшем снегу иномарка врезалась в фонарный столб и отлетела в припаркованный грузовик [видео]

Изменить размер текста: A A

Смертельная авария произошла ранним утром 1 апреля в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Здесь насмерть разбился водитель «Мазды», которая сначала снесла бетонный фонарный столб, а потом влетела в стоящий КАМАЗ дорожных служб.

- Около 05:15 у дома 226 по Выборгскому шоссе водитель неверно выбрал скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По сведениям полиции, «Мазда 6», двигалась от Вокзальной улицы в сторону поселка Каменка, когда произошло ДТП. Известно, что за рулем иномарки был молодой водитель 1986 года рождения, он погиб на месте. Вырезать тело из искореженной машины пришлось спасателям.

По предварительным данным, грузовик, о который машина разбилась вторым ударом после столба, был припаркован по всем правилам.

В причинах смертельного ДТП разбираются инспектора Госавтоинспекции. Отметим, что в месте аварии дорога была покрыта свежевыпавшим снегом.

На Выборгском шоссе "Мазда" снесла столб и влетела под грузовик.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU