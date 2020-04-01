Весенним снегом замело пустые дороги Ленобласти

1 Апр 2020 2020-04-01T10:03:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Неожиданно 1 апреля 2020 года в Ленинградкой области выпал снег, который замел все дома, улицы и дороги региона. Несмотря на то, что почти все жители сидят дома на самоизоляции, дорожные службы ведут активную работу, расчищая трассы.

- На линии круглосуточно работает почти 400 единиц спецтехники. Дорожники обрабатывают региональные трассы чистой солью и песко-соляной смесью. На трассах с интенсивным движением используются солевые растворы, которые быстро вступают в реакцию с мокрым снегом и не дают образовываться наледи на проезжей части, - сообщили в администрации Ленобласти.

Дорожный комитет Ленинградской области перевел районные ДРСУ на усиленный режим работы: в ближайшие два дня ожидаются колебания температуры воздуха от -8 до +6 градусов по Цельсию. Прогнозируется мокрый снегопад с дождем, высота выпавшего снега будет достигать семи сантиметров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/770097" frameborder="0"></iframe> Снегопадом замело дороги Ленобласти 1 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU