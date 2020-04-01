2020-04-01T10:03:31+03:00
Общество

Весенним снегом замело пустые дороги Ленобласти

Около 400 автомобилей спецтехники вышли на уборку [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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1 апреля в Ленобласти чистят от снега / Фото: Администрация Ленобласти1 апреля в Ленобласти чистят от снега / Фото: Администрация Ленобласти
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Неожиданно 1 апреля 2020 года в Ленинградкой области выпал снег, который замел все дома, улицы и дороги региона. Несмотря на то, что почти все жители сидят дома на самоизоляции, дорожные службы ведут активную работу, расчищая трассы.

- На линии круглосуточно работает почти 400 единиц спецтехники. Дорожники обрабатывают региональные трассы чистой солью и песко-соляной смесью. На трассах с интенсивным движением используются солевые растворы, которые быстро вступают в реакцию с мокрым снегом и не дают образовываться наледи на проезжей части, - сообщили в администрации Ленобласти.

Дорожный комитет Ленинградской области перевел районные ДРСУ на усиленный режим работы: в ближайшие два дня ожидаются колебания температуры воздуха от -8 до +6 градусов по Цельсию. Прогнозируется мокрый снегопад с дождем, высота выпавшего снега будет достигать семи сантиметров.

Снегопадом замело дороги Ленобласти 1 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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