2020-04-01T10:43:56+03:00
Происшествия

Взрыв в жилом доме Петербурга унес жизнь мужчины

На территории Горелово произошел пожар и обвалилась крыша
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В жилом доме Петербурга произошел взрывВ жилом доме Петербурга произошел взрывФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Серьезное ЧП произошло в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Утром во вторник, 31 марта, на телефон 112 по ступило сообщение о взрыве в жилом доме на территории Горелово, за железной дорогой. Прибывшие на место спасатели, обнаружили горящее здание с обваленной крышей.

- В 12:35 часов 31 марта прибывшие на место происшествия спасатели установили, что часом ранее в 400 метрах от дома 261 по Дачной улице в одноэтажном кирпичном доме, площадью 6 на 7 метров, неустановленных обстоятельствах произошел пожар, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В результате пожара обвалилась крыша дома, после чего взорвался баллон с пропаном, предположительно 50 литров объемом.

Рядом с домом в обгоревшем состоянии найден труп, пол и возраст которого установить не представлялось возможным. Со слов соседей, в доме жил мужчина 50-лет. По номеру телефона было установлено, что это 50-летний петербуржец.

Специалисты проводят экспертизу для установления причин возникновения пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семьи погибших в авиакатастрофе над Синаем написали открытое письмо президенту
«Дельфины» появились на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге
На въезде в Гатчину поставили блокпосты и начали полную дезинфекцию города
В Санкт-Петербурге назвали список граждан обязанных пройти тест на коронавирус
Продажу алкоголя на время карантина из-за коронавируса в Карелии ограничили
В Ленобласти поймали сбежавшую девушку с коронавирусом
Три легковых автомобиля столкнулись на перекрестке Лиговского проспекта и Прилукской улицы
Три легковых автомобиля столкнулись на перекрестке Лиговского проспекта и Прилукской улицы
Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило 100 человек
Количество зараженных коронавирусом в Ленинградской области на 1 апреля 2020 года выросло на 6 человек
Не выходи из комнаты: в Петербурге появилось антикоронавирусное граффити с Бродским
Артисты «Балтийского дома» прочитают для юных петербуржцев сказки на ночь
Взрыв в жилом доме Петербурга унес жизнь мужчины
В Петербурге детсадовец отравился психотропами
Весенним снегом замело пустые дороги Ленобласти
На Выборгском шоссе насмерть разбился водитель «Мазды»
Петербургские ученые предлагают лечить осложнения при коронавирусе средством для недоношенных детей
Стало известно, как с россиян будут брать налог на банковские вклады
Шутка удалась: 1 апреля Санкт-Петербург засыпало снегом
Котенок упал в Неву на Дворцовой набережной и бесследно исчез
Полицейские задержали еще 10 нарушителей карантина по коронавирусу в Петербурге
Поджигателя детских колясок будут судить в Петербурге
Главврач больницы в Коммунарке заболел коронавирусом
Весь общественный транспорт Петербурга будут дезинфицировать каждый час