Взрыв в жилом доме Петербурга унес жизнь мужчины

1 Апр 2020 2020-04-01T10:43:56+03:00

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Серьезное ЧП произошло в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Утром во вторник, 31 марта, на телефон 112 по ступило сообщение о взрыве в жилом доме на территории Горелово, за железной дорогой. Прибывшие на место спасатели, обнаружили горящее здание с обваленной крышей.

- В 12:35 часов 31 марта прибывшие на место происшествия спасатели установили, что часом ранее в 400 метрах от дома 261 по Дачной улице в одноэтажном кирпичном доме, площадью 6 на 7 метров, неустановленных обстоятельствах произошел пожар, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В результате пожара обвалилась крыша дома, после чего взорвался баллон с пропаном, предположительно 50 литров объемом.

Рядом с домом в обгоревшем состоянии найден труп, пол и возраст которого установить не представлялось возможным. Со слов соседей, в доме жил мужчина 50-лет. По номеру телефона было установлено, что это 50-летний петербуржец.

Специалисты проводят экспертизу для установления причин возникновения пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU