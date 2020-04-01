Артисты «Балтийского дома» прочитают для юных петербуржцев сказки на ночь

1 Апр 2020 2020-04-01T10:49:58+03:00

Сказки на ночь в онлайн-трансляции прочитают в театре "Балтийский дом" Фото: принтскрин видео.

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В Санкт-Петербурге с 31 марта объявлен режим всеобщей самоизоляции, около 90 процентов горожан сидят дома. Чтобы местные жители, особенно маленькие петербуржцы, не скучали на карантине, театр «Балтийский дом» подготовил онлайн-трансляции со своими лучшими героями.

- Петербургский метрополитен и театр «Балтийский дом» призывают пассажиров оставаться дома. Чем занять себя во время самоизоляции? Почитать книгу, выспаться, помедитировать, провести время с семьей, - отметили в петербургском метрополитене. – Для юных театралов и их родителей «Балтийский» до подготовил сюрприз-проект – «Сказка на ночь».

В интернете артисты театра в образах известных героев Незнайки, Мамы Му, Черного пса и других, прочитают свои любимые сказки для всей семьи. Онлайн-трансляции пройдут 1 и 3 апреля в 21:00.

Напомним, что петербуржцы и жители Ленобласти находятся на массовой самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Карантин продлится до 14 апреля.

Петербургский метрополитен и театр Балтийский дом призывают пассажиров оставаться дома.Для юных театралов и их родителей Балтийский дом подготовил сюрприз-проект Сказка на ночь . 1 и 3 апреля в 21:00 Незнайка, Мама Му, Чёрный пёс и другие известные театральные супергерои прочитают свои любимые сказки для всей семьи. Подробности в группе театра ВКонтакте. #МетроПротивВируса Берегите себя и своих близких!

ИСТОЧНИК KP.RU