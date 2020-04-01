Количество зараженных коронавирусом в Ленинградской области на 1 апреля 2020 года выросло на 6 человек

1 Апр 2020 2020-04-01T11:28:27+03:00

За время пандемии количество зараженных коронавирусом в Ленинградской области на 1 апреля 2020 года насчитывается 20 человек, 1 выздоровел

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Опубликованы новые данные по количеству зараженных коронавирусом в Ленинградской области на 1 апреля 2020 года. За сутки вирус был выявлен еще у шести человек. Так, количество зараженных в регионе выросло до 20 человек. Сейчас в больнице находятся 19 человек. Один пациент выздоровел и находится дома.

- За сутки к 1 апреля 2020 года в Ленинградской области выявлено еще шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровевших и умерших нет, - сообщается в данных от оперативного штаба по коронавирусу.

Все пациенты находятся под наблюдением врачей. О состоянии заболевших на данный момент ничего не известно.

Напомним, что с 31 марта в Ленинградской области введен режим самоизоляции. Местным жителям рекомендуется оставаться дома и выходить только в случаях крайней необходимости. Как можно передвигаться по Ленинградкой области, писала "КП-Петербург".

ИСТОЧНИК KP.RU