2020-04-01T11:28:27+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Ленинградской области на 1 апреля 2020 года выросло на 6 человек

За время пандемии количество зараженных коронавирусом в Ленинградской области на 1 апреля 2020 года насчитывается 20 человек, 1 выздоровел
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
6 новых зараженных коронавирусом выявили в Ленинградской области 1 апреля 2020 года6 новых зараженных коронавирусом выявили в Ленинградской области 1 апреля 2020 годаФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Опубликованы новые данные по количеству зараженных коронавирусом в Ленинградской области на 1 апреля 2020 года. За сутки вирус был выявлен еще у шести человек. Так, количество зараженных в регионе выросло до 20 человек. Сейчас в больнице находятся 19 человек. Один пациент выздоровел и находится дома.

- За сутки к 1 апреля 2020 года в Ленинградской области выявлено еще шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровевших и умерших нет, - сообщается в данных от оперативного штаба по коронавирусу.

Все пациенты находятся под наблюдением врачей. О состоянии заболевших на данный момент ничего не известно.

Напомним, что с 31 марта в Ленинградской области введен режим самоизоляции. Местным жителям рекомендуется оставаться дома и выходить только в случаях крайней необходимости. Как можно передвигаться по Ленинградкой области, писала "КП-Петербург".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семьи погибших в авиакатастрофе над Синаем написали открытое письмо президенту
«Дельфины» появились на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге
На въезде в Гатчину поставили блокпосты и начали полную дезинфекцию города
В Санкт-Петербурге назвали список граждан обязанных пройти тест на коронавирус
Продажу алкоголя на время карантина из-за коронавируса в Карелии ограничили
В Ленобласти поймали сбежавшую девушку с коронавирусом
Три легковых автомобиля столкнулись на перекрестке Лиговского проспекта и Прилукской улицы
Три легковых автомобиля столкнулись на перекрестке Лиговского проспекта и Прилукской улицы
Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило 100 человек
Количество зараженных коронавирусом в Ленинградской области на 1 апреля 2020 года выросло на 6 человек
Не выходи из комнаты: в Петербурге появилось антикоронавирусное граффити с Бродским
Артисты «Балтийского дома» прочитают для юных петербуржцев сказки на ночь
Взрыв в жилом доме Петербурга унес жизнь мужчины
В Петербурге детсадовец отравился психотропами
Весенним снегом замело пустые дороги Ленобласти
На Выборгском шоссе насмерть разбился водитель «Мазды»
Петербургские ученые предлагают лечить осложнения при коронавирусе средством для недоношенных детей
Стало известно, как с россиян будут брать налог на банковские вклады
Шутка удалась: 1 апреля Санкт-Петербург засыпало снегом
Котенок упал в Неву на Дворцовой набережной и бесследно исчез
Полицейские задержали еще 10 нарушителей карантина по коронавирусу в Петербурге
Поджигателя детских колясок будут судить в Петербурге
Главврач больницы в Коммунарке заболел коронавирусом
Весь общественный транспорт Петербурга будут дезинфицировать каждый час