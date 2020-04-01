Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило 100 человек

1 Апр 2020 2020-04-01T11:34:14+03:00

За сутки с 31 марта по 1 апреля были подтверждены еще 27 случаев

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Оперативный штаб по коронавирусу опубликовал новые данные о числе новых случаев заболевания. Всего за сутки с 31 марта по 1 апреля в России коронавирусная инфекция подтвердилась у 440 пациентов. Среди них 27-жители Санкт-Петербурга.

Таким образом, общее число петербуржцев, заболевших коронавирусом превысило 100 человек и достигло числа в 125 пациентов. За период с 1 марта пятеро выздоровели и были выписаны, еще два человека скончались от осложнений при коронавирусе.

Остальные 118 пациентов находятся под наблюдением врачей в клинической инфекционной больнице имени Боткина.

Там же лечатся и 19 жителей Ленинградской области. На 1 апреля в 47-м регионе зафиксированы шесть новых случаев коронавируса. Ранее было 14, и один человек уже излечился от инфекции.

Напомним, что утром 1 апреля стало известно о двух положительных тестах на коронавирус у жителей Тихвина. Но попали они в число шести подтвержденных случаев, или это новые пациенты, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU