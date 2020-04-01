Три легковых автомобиля столкнулись на перекрестке Лиговского проспекта и Прилукской улицы

1 Апр 2020 2020-04-01T11:55:45+03:00

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Серьезная авария произошла в центре Санкт-Петербурга. Утром в среду, 1 апреля, на пустой из-за карантина дороге столкнулись сразу три автомобиля. ДТП случилось на пересечении Лиговского проспекта и Прилукской улицы. Об этом происшествии рассказали пользователи социальных сетей.

- Видел лично как это было, жесть, чуть в меня не влетел, как в жестком кино. Не столько машин в городе, чтобы так лететь на красный свет, А тот дятел что, стоял перед светофором, мог бы и посигналить ему, видел ведь он, что тот летел под 80 километров и не снижал скорость! Жестко он головой ударился, как еще живой остался, - эмоционально описал ситуацию автомобилист.

Точная причина жесткой аварии еще не установлена. На месте ДТП работают спасательные службы, а также инспекторы ГИБДД. После всех поверок они установят виновных в произошедшем. Количество пострадавших также пока не сообщалось.

Очевидцы отмечают, что из-за аварии на Лиговском проспекте произошел затор – остановилось движение трамваев.

ИСТОЧНИК KP.RU