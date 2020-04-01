В Ленобласти поймали сбежавшую девушку с коронавирусом

1 Апр 2020 2020-04-01T12:01:10+03:00

В Луге поймали беглянку с коронавирусом. Фото: кадр с видео ГУ МВД по СПб и ЛО

24-летняя петербурженка, получившая положительный анализ на инфекцию, решила скрыться, но попала в руки полиции

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Оперативники центра «Э» и сотрудники патрульно-постовой службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поймали 24-летнюю девушку-беглянку, у которой есть подозрение на коронавирус. Ее нашли в Луге, когда она ехала в машине такси.

- 27 марта жительница Приморского района, имея симптомы ОРВИ, сдала анализы на определение наличия коронавирусной инфекции в одной из больниц Петербурга. 31 марта, узнав о положительных результатах анализа, она решила скрыться, - сообщает пресс-служба Главка.

В полицию о побеге пациентки сообщили из Роспотребнадзора. Задержать потенциальную разносчицу вируса потребовала и прокуратура. В течение нескольких часов местонахождение девушки удалось установить. Ранним утром 1 апреля в Луге она была задержана.

На том же такси, в сопровождении полиции пациентку доставили в Боткинскую больницу. Там же оказался 42-летний водитель такси и его сожительница, также ехавшая в машине.

Сейчас стражи порядка устанавливают круг общения беглянки и вероятных зараженных. Материалы дела уже переданы в Следственный комитет. Девушке грозит уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="952" height="952" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/770126" frameborder="0"></iframe> В Петербурге поймали женщину с коронавирусом, которая не соблюдала карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU