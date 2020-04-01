Продажу алкоголя на время карантина из-за коронавируса в Карелии ограничили

1 Апр 2020 2020-04-01T12:19:16+03:00

Теперь купить спиртное в регионе можно будет только в первой половине дня

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С 1 апреля 2020 года в Республике Карелия вступили в силу новые меры для борьбы с распространением коронавируса. Теперь все жители должны оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции. Также в регионе ограничили продажу алкоголя на время карантина.

- Мы ограничиваем продажу алкоголя с 10 до 14 часов, - сообщил губернатор Карелии Артур Парфенчиков.

Это значит, что теперь все профильные магазины будут работать до 14 часов, а сетевые торговые точки будут обязаны ограничить продажу алкоголя на кассе.

Напомним, что с 1 апреля, жители Карелии, выходя на улицу, должны иметь при себе паспорт, а также служебное удостоверение, трудовой договор, транспортную накладную, путевой лист либо иные документы, подтверждающие, что вы направляетесь на работу или находитесь при исполнении служебных обязанностей. В случае необходимости ухода за пожилыми людьми или инвалидами, должны предоставить копию документа с отметкой о месте проживания указанного человека.

ИСТОЧНИК KP.RU